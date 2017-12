concorso letterario

Al via la seconda edizione del concorso letterario ''Jacopo Durandi'': come partecipare

In occasione del 21 marzo, inizio della primavera e “giornata mondiale della poesia”, il Comune di Santhià organizza la seconda edizione della rassegna culturale “dialoghi di primavera 2018”.

All’interno della rassegna viene istituito il concorso letterario “Jacopo Durandi”, al fine di coinvolgere i sentimenti e le peculiarità artistiche della cittadinanza e non solo, con l’intento di promuovere la città di Santhià ed attrarre turismo culturale, oltre ad avvicinare giovani ed adulti alla comunicazione attraverso la poesia e l’arte del pensiero emozionale ed emozionante. Il concorso si propone di stimolare e diffondere il prodotto dell’ingegno attraverso la poesia e la narrazione, le quali si ergono a protagoniste d’eccellenza grazie al messaggio universale che si diffonde attraverso l’arte, la cultura, la bellezza, la condivisione partecipata e la solidarietà.

Gli elaborati dovranno essere consegnati dal 2 gennaio al 21 gennaio 2018. La premiazione avverrà sabato 24 marzo 2018.

Il concorso “Jacopo Durandi” 2018 a tema libero, sia per la poesia che per la narrativa, si articolerà nelle seguenti sezioni:

Sezione “A” poesia

Sezione “B” narrativa

Sezione “C” speciale scuole (a partecipazione gratuita)

La partecipazione al concorso è ammessa al compimento dei 18 anni di età al momento della presentazione dell’opera, tranne che per la sezione speciale scuole col vincolo che la partecipazione del singolo alunno deve essere rappresentata dal proprio insegnante come tutor,(valido per tutte le sezioni).

Le opere devono essere inviate in formato pdf pagina formato A4, alla segreteria del Premio a partire dal 2 gennaio 2018 ed entro e non oltre il 21 gennaio 2018 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email: dialoghidiprimavera.santhia@gmail.com unitamente al modulo di iscrizione inserito come frontespizio dell'opera, alla scansione di un documento di identità e alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. Per la sezione scuole gli elaborati devono essere inviati dalle segreterie delle Scuole.

Il premio consiste in una somma di denaro e il rilascio di una pergamena.

Vedi Allegato

