Al via la Settimana europea di Riduzione dei Rifiuti

L'amministrazione comunale con Srr e Rap partecipano alla settimana Europea di riduzione dei rifiuti con iniziative ''green''.

L'amministrazione comunale di Palermo, insieme a SRR e Rap, ha organizzato una serie di iniziative di tutela ambientale, in occasione della Settimana europea di Riduzione dei Rifiuti che avrà luogo dal 16 al 23 novembre.

Sono state coinvolte undici scuole della città di Palermo che attueranno un progetto didattico ed un’attività di sensibilizzazione tesa alla promozione del bene comune, alla tutela della biodiversità, alla riduzione dei rifiuti e al risparmio energetico.

Il progetto si chiama "At home la Casa Sostenibile" e sarà sviluppato con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse degli istituti Rita Atria, Nazario Sauro, Saverio Cavallari, Perez Madre Teresa di Calcutta, Ragusa Moleti, Giuliana Saladino, Mantegna Bonanno, Cruillas, Colozza Bonfiglio, Sferracavallo, Marconi.

L'attività si articola in 5 temi ambientali interconnessi tra di loro e che rispondono ad alcuni degli obiettivi della Nuova Agenda 2030 fissata dall’ONU in ordine allo sviluppo sostenibile:

Promozione e valorizzazione del bene comune pubblico e del patrimonio collettivo;

Energie sostenibili e risparmio energetico;

Riduzione dello spreco alimentare nelle realtà casalinghe e scolastiche;

Promozione e sensibilizzazione della conoscenza del rifiuto e del suo riciclaggio e reimpiego;

Sensibilizzazione e diffusione della cultura di una corretta gestione e conferimento del rifiuto.

Queste tematiche saranno sviluppate creando dei moduli formativi composti sia da una parte teorica sia da una parte pratica, utilizzando tipologie di materiali e linguaggio adatto all’età degli studenti coinvolti.

La Rap metterà a disposizione i centri comunali di raccolta per ospitare gli studenti e le studentesse. Si comincerà Lunedì 18 novembre presso il Centro Comunale di Raccolta di viale dei Picciotti e il 22 novembre presso il CCR di Via Nicoletti.

Inoltre, sarà allestito un CCR Didattico che servirà a dimostrare la necessità della raccolta differenziata utilizzando carrellati per il conferimento di carta e plastica. Sarà attivata anche una campagna di raccolta di libri usati, il progetto si chiama "Un libro non si rifiuta" e i volumi raccolti saranno donati a strutture ospedaliere della nostra città.

“L'azione dell'amministrazione comunale è quotidianamente protesa ad una promozione di azioni concrete che possano costruire una nuova coscienza ecologica - afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - e la settimana europea della riduzione dei rifiuti è solo l'occasione per lanciare una serie di attività che vedono il coinvolgimento di diversi attori istituzionali.”

"Il coinvolgimento delle scuole è strategico - sottolineano gli assessori all'Ambiente e all'Istruzione, Giusto Catania e Giovanna Marano - attraverso l'attività didattica si possono definire nuovi stili di vita protesi alla riduzione dei rifiuti e al potenziamento della raccolta differenziata. Siamo soddisfatti per l'entusiasmo con cui è stato accolto il progetto dai docenti e dagli studenti che, attravaerso la loro azione, coinvolgeranno le famiglie nella tutela dell'ambiente.”

"LA Rete dei CCR possono diventare luoghi educativi in cui, attraverso una costante attività didattica con le scuole, si possa evidenziare l'impegno di Rap per rendere pulita la città - afferma il presidente di Rap, Giuseppe Norata.- Serve l’impegno collettivo per tutelare la città e Rap sta facendo al sua parte. Tanti i progetti che l'azienda ha in cantiere. In corso , ad esempio, una convenzione con il teatro libero di Palermo dove ad una attività teatrale incentrata sulla ecosostenibilità si aggiungono delle lezioni di educazione ambientale curate da Rap a 1.300 scolari."

"Promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili ed accrescere l’attenzione di tutta l’utenza sull’importanza della raccolta differenziata, a partire dalla più tenera età e quindi dalla giovane popolazione, è fondamentale - dichiara Natale Tubiolo, presidente di SRR - la scuola può sicuramente contribuire alla costruzione di una cultura diversa nei confronti di questo tema, non solo al suo interno con gli allievi, ma anche all’esterno con le istituzioni e i cittadini."

