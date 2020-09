ecosostenibilità ambientale

Al via la terza edizione del Festival delle Filosofie

L'edizione del 2020 ''Ecosofie'', che si terrà a Palermo dal 3 al 31 ottobre, è dedicata interamente all'ecosostenibilità ambientale.

21/09/2020

Al via la terza edizione del Festival delle Filosofie, manifestazione organizzata dall’Associazione Lympha e patrocinata dal Comune di Palermo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Palermo, Wish, BIAS, l'officina di Studi medievali, il Museo delle Spartenze.

L'edizione del 2020 “Ecosofie”, che si terrà a Palermo dal 3 al 31 ottobre, è dedicata interamente all’ecosostenibilità ambientale. Gli intenti sono sia la creazione e lo sviluppo di una cultura eco-ambientale, sia il potenziamento della fruibilità di alcuni luoghi simbolo della città dove si svolgeranno gli eventi: l'Orto botanico, Villa Filippina, Palazzo Steri.



Tra le varie iniziative sono previsti seminari con relazioni rese da filosofi, esperti e studiosi di fama nazionale e internazionale, proiezioni di film e presentazione di libri. Inoltre, ci saranno anche alcuni eventi a distanza su piattaforma informatica con relatori collegati da: Francia, Svizzera, Germania e Israele.



L'inaugurazione del Festival si terrà sabato 3 ottobre alle ore 10.30 all'Orto Botanico.

