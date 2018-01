Genio di Palermo

Al via oggi il concorso fotografico per celebrare il Genio di Palermo

Dopo la celebrazione della ''Giornata del Genio di Palermo'' prende il via un'altra iniziativa per celebrare il nume laico della città.

Dopo la celebrazione della "Giornata del Genio di Palermo", svoltasi venerdì scorso a Palazzo delle Aquile, in coincidenza con l'anniversario dei moti del 12 gennaio 1848, prende il via un'altra iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale per celebrare il nume laico della città.

Da oggi e fino al 22 febbraio 2018, infatti, è possibile partecipare al concorso fotografico “Genio di Palermo: memoria, volti e luoghi". Si tratta di un contest aperto a tutti, senza limiti di età, nazionalità o qualifica. È ammessa ogni tipo di tecnica fotografica: le foto possono essere a colori, in bianco e nero, composte, estemporanee, elaborate.

