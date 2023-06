Stelle a Sanlorenzo

Al via ''Stelle a Sanlorenzo Mercato'', da giugno a settembre tra musica, cinema e spettacolo

Da giugno a settembre il Mercato sarÓ all'insegna della musica dal vivo, con una serie di concerti che andranno dal cantautorato al rock, allo swing, alla musica italiana, e tanto altro. E poi spazio alle rassegne cinematografiche sotto le stelle con Arena Sanlorenzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2023 - 00:13:00 Letto 797 volte

Sanlorenzo Mercato torna a essere il punto di riferimento non solo per il buon cibo ma anche per le fresche serate estive tra musica e spettacoli con il grande palco al centro del giardino, tra le birre artigianali e i profumi delle botteghe in fermento.

A inaugurare il calendario degli spettacoli saranno i Colpa d’Alfredo, il 9 giugno a partire dalle 21.30, con uno tra i più amati concerti-tributo del Mercato, quello a Vasco Rossi. La resident band composta da Ivano Blasco (voce), Giuseppe Di Blasi (chitarra), Davide Consales (chitarra), Teddy Schifano (batteria), Giuseppe Diliberto (basso), Fulvio Signorino (tastiere e cori) ripercorre l’intera carriera di Vasco, dagli esordi agli inni da stadio con “Vado al massimo”, “Siamo solo noi”, “Bollicine” fino ai successi degli ultimi anni.

Gli appuntamenti musicali si avvicenderanno a ripetizione, tutte le settimane, portando sul palco Jack & The Starlighters, la Bubas Band, le Matrioske, oltre ai più amati concerti-tributo ai più grandi: i Queen, i Pink Floyd, Zucchero, Madonna, Pino Daniele, Lucio Battisti, solo per citarne alcuni. E poi le serate retrò per rivivere le atmosfere musicali degli anni '50 e '60 con la musica swing dei Jumpin Up. Spazio anche al jazz con l’Open Jazz Fest 2023 giunto alla sua sesta edizione, con artisti di grande richiamo del panorama jazzistico italiano e non solo.

Musica sì, ma anche tante risate con gli spettacoli di alcuni tra i comici più amati dal pubblico palermitano come Gianni Nanfa. Spazio anche al cinema, con l’Arena al Mercato che porta sul maxischermo alcuni tra i film più amati, da guardare sotto le stelle, sorseggiando una bibita fresca.

Ingresso con prenotazione tavolo con prima consumazione da bere obbligatoria.

Ingresso libero per Arena Sanlorenzo

La rassegna è realizzata in collaborazione con Colomba Bianca, A29, Tecnocasa, Forst, Italrat.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!