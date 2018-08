cittadinanza onoraria

Alberto di Monaco palermitano onorario, Leoluca Orlando gli conferisce la cittadinanza *VIDEO*

Cerimonia a Villa Niscemi per conferire il titolo al principe, giunto nel capoluogo siciliano in occasione della 14esima regata Palermo-Montecarlo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2018 - 17:08:40 Letto 407 volte

Alberto II Grimaldi di Monaco è cittadino onorario di Palermo. Da oggi, il principe potrà "fregiarsi" del titolo di palermitano, con la complicità del sindaco Leoluca Orlando che a Villa Niscemi l'ha insignito dell'onore dopo una breve visita del luogo.

La cerimonia non prevedeva conferenze stampa o interviste e non è stato quindi possibile un confronto a caldo, ma il composto volto di Alberto era ammirato e a tratti tradiva un po' di emozione.

Il principe non è nuovo a comparsate in terra siciliana: nell'ottobre scorso era stato a Modica, dove sarebbero rimaste tracce della famiglia Grimaldi correlate al ben più noto "ramo di Monaco". Da adesso in poi potrà avere un motivo in più per tornare nell'Isola, magari per visitare la "sua" Palermo.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!