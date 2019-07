anniversario Aldo Melilli

Aldo Melilli, Orlando: ''Palermo non dimentica ed è grata''

Le parole del sindaco Leoluca Orlando ricordando Aldo Melilli, storico esponente del volontariato cittadino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2019 - 12:25:53 Letto 385 volte

"Nel secondo anniversario della sua prematura scomparsa, credo doveroso ricordare Aldo Melilli, figura storica e carismatica del volontariato e della Protezione Civile a Palermo.

La sua umanità, unita ad una grande professionalità e capacità organizzativa, ne avevano fatto per anni un punto di riferimento per quanti hanno attenzione e dedizione per i più bisognosi.

Palermo non lo dimentica e gli è ancora grata."

