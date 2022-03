Amor Librorum

Alla Galleria delle Vittorie il fascino dei libri antichi e delle stampe d'epoca con ''Amor Librorum''

Il fascino dei libri antichi e delle stampe d'epoca arriva sabato 2 e domenica 3 aprile alla Galleria delle Vittorie con ''Amor Librorum''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2022 - 10:21:19 Letto 694 volte

La magia dei libri da sfogliare respirando il profumo dell’inchiostro impresso nelle pagine un po’ ingiallite dal tempo. Una chimica che si rafforza se avviene in un luogo altrettanto magico come la Galleria delle Vittorie. "Stampe antiche originali dal XV al XIX secolo" è il tema della manifestazione che dalle 10 alle 20 di sabato 2 e domenica 3 aprile, darà modo di ammirare e conoscere la storia di libri antichi, fotografie vintage, stampe rare, portate per l’occasione da dieci espositori siciliani.

Si potranno ammirare libri e stampe dell’epoca, ma sarà presente anche l’editoria del XX secolo, rappresentando anch’essa opere rare e pregiate e, in alcuni casi, molto costose. A promuovere l’evento è l’associazione culturale “Amor Librorum” tutela dal 2017, anno della sua costituzione ma anche anno in cui ha cominciato a organizzare la manifestazione da cui prende il nome e che porta in giro per la Sicilia esposizioni di libri antichi, rari, libri fuori catalogo, stampe antiche, fotografie vintage.

Ingresso libero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!