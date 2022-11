All'Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo si terrà la seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival

Sanremo Cristian Music Festival

All'Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo si terrą la seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival

Dal 9 all'11 febbraio 2023 con il Patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. Mons. Marco Frisina Presidente della Giuria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2022 - 00:11:11 Letto 755 volte

Il Sanremo Cristian Music Festival per la sua seconda edizione ha ottenuto i Patrocini anche della Regione Liguria, a firma del Presidente Giovanni Toti, e della Provincia di Imperia, a firma del Presidente Onorevole Claudio Scajola.

Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 che si terrà il 9, il 10 e l'11 febbraio 2023, si svolgerà nell'Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, sito nel Centro storico di Sanremo, in via Francesco Corradi, a 200 metri dal Teatro Ariston. lI Festival Cristiano, il cui direttore artistico, nonché ideatore è il cantautore toscano Fabrizio Venturi, si svolgerà in concomitanza con la sessantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana e, come lo scorso anno, sarà una staffetta, un Festival nel Festival, ad ingresso gratuito.

Si esibiranno 24 artisti e la giuria sarà presieduta da Monsignor Marco Frisina, cappellano di Sua Santità dal 1993, consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra della Diocesi di Roma e dal 2009, Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, nonché direttore del Coro della Diocesi di Roma. Il successo mediatico del Sanremo Cristian Music 2022 ha aperto, finalmente anche in Italia, la strada al mercato della Christian Music, un genere che, in altre nazioni, è sullo stesso piano di tutti gli altri generi musicali.

Le targhe destinate ai premiati sono opere realizzate dal Maestro orafo Michele Affidato,

La comunicazione del Festival è affidata a Biagio Maimone.

"Ora che, anche in Italia, la strada è stata aperta per la Christian Music noi vogliamo continuare ad esserci, per farla crescere, perché è vero che 'chi canta prega due volte', come affermava Sant'Agostino!"

Saranno presenti notevoli autorità religiose, tra cui Suor Vincenzina Botindari, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia e Don Pasqualino Di Dio" ha dichiarato Fabrizio Venturi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!