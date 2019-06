percorso eco-didattico

Alle Eolie 350 studenti diventano ''Delfini Guardiani dell'Isola''

Oltre 350 studenti delle scuole primarie e pluriclassi delle Isole Eolie coinvolte nel progetto eco-didattico di Marevivo ''Delfini Guardiani dell'Isola''.

Si è concluso nel contesto del bellissimo Teatro del Castello di Lipari il percorso eco-didattico di Marevivo “Delfini Guardiani dell’Isola” che con il sostegno di MSC Crociere ha coinvolto oltre 350 studenti delle scuole primarie e pluriclassi delle isole di Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi insieme ai loro docenti e dirigenti scolastici.

Il progetto gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi, del CUFAA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari - Carabinieri) dell’Assessorato BENI Culturali della Regione Sicilia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dei Comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina e può contare sulla collaborazione della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto e sul sostegno tecnico di Siremar – Gruppo Caronte&Tourist e Liberty Lines.

La giornata è iniziata con una marcia per il clima, in linea con il movimento giovanile #FridaysForFuture, che ha coinvolto tutti i partecipanti al progetto. Il corteo è partito dal porto, dove gli alunni sbarcati da tutte le altre isole dell’arcipelago si sono messi in cammino verso il Castello di Lipari. A metà del percorso sono stati raggiunti dagli alunni locali dei plessi di Lipari. Una marcia con striscioni e lavori che i bambini hanno realizzato per chiedere a gran voce il rispetto dell’ambiente. Ai neo delfini guardiani si sono aggiunti i Delfini Guardiani che hanno partecipato alle precedenti edizioni del progetto.

Raggiunto il Teatro, le classi degli Istituti Comprensivi “Lipari” e “Lipari1” hanno presentato i loro elaborati finali raffiguranti il connubio che corre tra l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio. Dopo le presentazioni gli alunni hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e il distintivo di “delfino guardiano”, grazie al quale potranno recarsi, anche senza accompagnatori adulti, dal sindaco del Comune o dal Comandante della Capitaneria di Porto per segnalare eventuali situazioni critiche o esempi di buone pratiche da seguire per proteggere l’ambiente.

Presenti all’evento l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lipari Tiziana De Luca, i rappresentanti della Guardia Costiera di Lipari, i dirigenti scolastici Mirella Fanti e Renato Candia, il Presidente del consiglio d’istituto Lipari 1.

«È stato molto emozionante vedere questo corteo di oltre quattrocento bambini sfilare per il corso principale della città con i loro lavori e chiedere a gran voce che vengano intraprese azioni in difesa del Pianeta - ha dichiarato Mariella Gattuso di Marevivo Sicilia - ma anche comprendere quanto sia stato importante il lavoro portato avanti, le metodologie e i contenuti scelti per coinvolgere al meglio tutti i partecipanti. Gli elaborati prodotti hanno dimostrato non solo l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze sul proprio territorio ma anche la consapevolezza di doverlo rispettare e salvaguardare, sviluppando il valore della cittadinanza attiva e della responsabilità personale».

