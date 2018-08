meteo

Allerta gialla in Sicilia fino a domani

Emanata oggi dalla Protezione Civile in sei regioni, compresa l'Isola

Allerta gialla, emanata oggi 21 agosto dalla Protezione Civile, in sei regioni, Sicilia compresa. In particolare, precisa in una nota il Centro Epson Meteo, si tratta di "rischio idraulico in Calabria, sia versante jonico che tirrenico, nonché Sicilia".

Allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia, piccole isole comprese. Mentre è allerta gialla per rischio idro-geologico su Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Veneto (Alto Piave).

