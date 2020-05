rischio incendi

Allerta incendi per Palermo e provincia

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2020 - 10:18:00 Letto 372 volte

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi, valido dalla mezzanotte del 23 maggio per le successive 72 ore. Per la provincia di Palermo il livello è medio, ossia di "preallerta", sottolinea la Protezione civile in una nota.

Nelle prossime ore infatti è previsto un aumento delle temperature in Sicilia, stazionarie sul resto del Sud. Massime in generale rialzo.

Diversi i roghi registrati nei giorni scorsi. Gli ultimi, in ordine di tempo, nei boschi di Castelbuono, Isnello, Belmonte Mezzagno e Monte Cuccio, dove sono andati a fuoco diversi chilometri di macchia mediterranea.

Fonte: Protezione Civile Regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!