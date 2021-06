Allerta rossa

Allerta rossa a Palermo e Trapani: in arrivo picchi di 44 gradi. Pericolo incendi

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino n.127 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 29 giugno e per le successive 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2021 - 12:56:38 Letto 546 volte

In tutta la Sicilia, in particolare a Palermo e Trapani, insiste ancora il gran caldo tanto che la Protezione Civile per le due province prorogata per domani, l'allerta rossa. Nel resto della Sicilia è prevista per domani l'allerta arancione.

Ma pare che la situazione non sarà migliore nei prossimi giorni a causa di una nuova ondata di afa, che si annuncia ancora più forte della precedente, in arrivo in settimana su tutta l'Isola. Saranno più colpite soprattutto le aree interne.

