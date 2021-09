sciopero Almaviva

Almaviva, il 23 settembre sciopero generale e sit in a Piazza Politeama

Sciopereranno giovedì 23 settembre i lavoratori Almaviva di Palermo.

Sciopereranno giovedì 23 settembre i lavoratori Almaviva di Palermo e si riuniranno in un sit in che si terrà a piazza Politeama alle ore 10. A deciderlo sono state le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, per “constatare lo stallo della vertenza dopo due incontri al ministero del Lavoro e soprattutto la mancanza di certezza riguardo all’applicazione della clausola sociale ai lavoratori”. Da qui la scelta dello sciopero generale. “Ita – aggiungono i sindacati – deve ascoltare le nostre richieste, è assurdo questo atteggiamento e queste scelte unilaterali”.

I sindacati hanno inoltre inviato richieste di incontro urgenti al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea Regionale e un’audizione presso la V commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale, al fine, dicono “di garantire il massimo coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio, a sostegno di una vertenza che coinvolge per primi i 570 lavoratori palermitani, ma rischia di generare un effetto di trascinamento su tutto il comparto delle telecomunicazioni che in Sicilia coinvolge oltre 18 mila addetti”.

