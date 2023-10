V-Desk

Amap, disponibile online il nuovo Sportello Virtuale ''V-Desk''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2023 - 14:46:38 Letto 873 volte

L’Amap da oggi rende disponibile un nuovo Sportello Virtuale denominato V-Desk. Ciò al fine di soddisfare la sempre crescente esigenza, da parte degli utenti, di un'interlocuzione diretta con gli addetti allo Sportello e in linea conl’ulteriore potenziamento dei servizi offerti sul territorio -sia a Palermo che nei Comuni della Provincia- tramite gli Sportelli Utenza fisici.

Questo strumento innovativo consiste in una piattaforma informatica che consente l’apertura di apposite istanze sul web da parte degli utenti per alcune operazioni contrattuali. Gli utenti saranno connessi con un operatore AMAP collegato anch’egli da remoto.

In questo modo - previa prenotazione dell’appuntamento tramite l’agenda On Line già resa disponibile sul sito Internet Amap per gli appuntamenti presso gli sportelli fisici –sarà possibile interloquire direttamente con veri operatori.

A questiogni utente potrà consegnare, tramite la stessa piattaforma informatica, tutta la documentazione richiesta comprensiva anche del contratto di fornitura firmato digitalmente, grazie alle procedure di autenticazione con sistema Namirial.

La piattaforma V-Desk consentirà la possibilità di avere davanti a sé - sul monitor del proprio personal computer e stando comodamente a casa - un operatore AMAP.

“Un ulteriore passo verso un servizio sempre più moderno ed efficiente – sottolinea l’Amministratore Unico di Amap, Alessandro Di Martino -. Lo Sportello Virtuale conferma lanostra capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini facilitando il rapporto con l’azienda.Un servizio innovativo che tutela e favorisce in maniera particolare tutta la fascia d’utenza che risiede nei Comuni della provincia di Palermo e coloro i quali hanno genericamente difficoltà a fruire degli sportelli fisici”.

Il servizio di Sportello Virtuale è disponibile cliccando qui - accessibile anche dalla home page del sito www.amapspa.it

L'utente, dopo avere scelto la tipologia di operazione da effettuare, potrà prenotare l'appuntamento e, una volta ricevuta la conferma, procedere ad allegare la documentazione richiesta infunzione della differente tipologia.La mancanza di uno o più documenti implica la non procedibilità della richiesta.

Fonte: AMAP

