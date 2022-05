Acqua

Amap, domani interruzione acqua al Politeama e al Centro Storico per un intervento di manutenzione

Al fine di consentire un intervento di manutenzione su una delle tubazioni di alimentazione dei Distretti cittadini “Politeama” e “Centro Storico”, è stato programmato un intervento che prevede la sospensione dell’erogazione dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di mercoledì 25 maggio.

L'interruzione potrà determinare disservizi all’erogazione idrica nella zona delimitata tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza P.pe di Camporeale, Via Colonna Rotta e nelle aree dei 4 Mandamenti.



L’erogazione sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti.



La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.

