Amap, il sindaco Orlando chiede l'assunzione dei 198 lavoratori ex APS

Il Comune di Palermo tramite il sindaco Orlando, ha richiesto l'assunzione full time dei 198 lavoratori ex APS

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2018 - 17:50:43 Letto 500 volte

Il Comune di Palermo - socio di maggioranza di Amap S.p.A, che gestisce il servizio idrico in 35 comuni di Palermo ha richiesto l'assunzione full time dei 198 lavoratori ex APS, come dichiarato dal sindaco Leoluca Orlando, “l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, dei 198 soggetti già dipendenti della ex APS in fallimento. Diventa indispensabile l’inquadramento in full-time di questi lavoratori, portando a termine un’operazione economicamente sostenibile e strategicamente fondamentale, considerate le carenze venutesi a creare nell’organico di Amap con il collocamento in pensione di 52 dipendenti e gli incombenti adempimenti richiesti da AEEGSI (l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) che, se non attuati, comporterebbero sanzioni per l’Azienda”.

Il personale ex APS è stato assunto in part-time ed in deroga al CCNL di settore per la durata dell’accordo stesso, cioè fino al 31 maggio 2018. L’accordo scadrà il 1° giugno prossimo.

