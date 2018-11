erogazione dell'acqua

Amap, nessuna interruzione nell'erogazione dell'acqua a Palermo

Da domani sarà possibile riattivare il prelievo da tutti gli invasi e, quindi, entro ulteriori 48 ore verrà normalizzata la situazione idrica.

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore con delega alla Protezione civile, Emilio Arcuri, nel corso della giornata sono stati costantemente in contatto con i vertici dell'Amap che stanno monitorando il problema dell'eccessivo intorbidimento dell'acqua degli invasi che riforniscono la città di Palermo e diversi comuni della fascia costiera.



Nella giornata di ieri e nelle prime ore di oggi, l'acqua che da alcuni invasi, soprattutto Poma e Jato, arrivava agli impianti era infatti talmente torbida (fino a 150.000 NTU) da rendere impossibile il processo di potabilizzazione.



La presidente Maria Prestigiacomo ha assicurato che, nonostante il blocco precauzionale e l'approvvigionamento da tali invasi, non si rende necessario al momento interrompere l'erogazione in città grazie al maggiore prelievo dalla diga Rosamarina e a una riduzione della pressione complessiva della rete cittadina. Tale ridotta pressione sarà maggiormente avvertita nelle zone pedemontane a monte della circonvallazione.



"Abbiamo ricevuto assicurazioni che se non si verificheranno ulteriori piogge torrenziali come quello delle ultime ore - spiegano il sindaco e l'assessore - da domani sarà possibile riattivare il prelievo da tutti gli invasi e, quindi, entro ulteriori 48 ore verrà normalizzata la situazione".

