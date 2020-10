tram a Palermo

Amat, dalla Regione Siciliana 1,7 milioni per la rete tramviaria di Palermo

Un milione e 700mila euro per il servizio tramviario di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2020 - 14:25:36 Letto 414 volte

"Stamane abbiamo consegnato nelle mani del presidente Michele Cimino il decreto dell'Assessorato ai Trasporti che assegna all’Amat ben un milione e 700mila euro per il servizio tramviario. Tali fondi verranno impiegati per lo sviluppo della rete tramviaria di Palermo, per un suo costante slancio verso l'innovazione e l'efficienza. Siamo particolarmente soddisfatti perché è la prima volta, dopo anni d'attesa, che la Regione interviene direttamente a sostegno del tram, una soluzione per la mobilità cittadina che coniuga da sempre efficienza e sostenibilità. Confermiamo così il nostro impegno a sostegno dello strategico comparto del trasporto pubblico locale".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, nel corso della sua visita odierna al sede Amat di Palermo, per la consegna del decreto che formalizza un contributo regionale da 1,7 milioni per la rete tramviaria. Erano anche presenti i parlamentari regionali Edy Tamajo e Mario Caputo, il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo. Collegato in videoconferenza il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Ringrazio di cuore il Governo Musumeci e l’assessore Falcone - aggiunge il presidente Michele Cimino - per aver mantenuto l'impegno a sostenere con risorse importanti e concrete la mobilità a Palermo attraverso Amat”.

