Amat

Amat, l'assessore Carta incontra i rappresentanti Cub Trasporti

Ritardo registrato nel pagamento degli stipendi da parte dell'azienda: l'assessore Carta incontra i rappresentanti del Cub Trasporti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2022 - 15:31:24 Letto 758 volte

L'assessore alla mobilità sostenibile e ai rapporti funzionali con l’AMAT, Maurizio Carta, questa mattina ha incontrato una rappresentanza del CUB Trasporti dell’AMAT che manifestava in piazza Pretoria, davanti alla sede del Comune, per il ritardo registrato nel pagamento degli stipendi da parte dell’azienda.

"Dopo aver consultato l’assessore Varchi e il ragioniere generale Paolo Basile - ha dichiarato Carta - ho spiegato che il ritardo nell’erogazione delle somme dovute ad AMAT nel mese corrente è stato determinato da un disguido tecnico che oggi sarà risolto e che, a regime, il Comune paga con regolarità quanto dovuto all'Azienda. L’occasione è stata proficua anche per discutere della prossima delibera di Giunta comunale che vedrà l’AMAT in condizione di procedere all’attuazione del Piano di risanamento e conseguente nuovo piano industriale di sviluppo che garantisca la massima efficienza del trasporto pubblico locale. Il confronto è stato reciprocamente ritenuto utile per chiarire i termini delle questioni e per perseguire un sano confronto democratico tra socio, azienda e lavoratori per il benessere dei cittadini".

Fonte Immagine: Instagram Maurizio Carta

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!