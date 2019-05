capitale sociale

Amat, nuovo capitale sociale da 36 milioni

Nuova vita dell'azienda con circa 36 milioni di capitale sociale avendo provveduto all'eliminazione di tutte le perdite e disallineamenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2019 - 15:20:27 Letto 365 volte

E’ nata la nuova Amat. Si è svolta oggi l’assemblea dei soci dell’azienda di trasporto pubblico di Palermo alla presenza dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania, del collegio sindacale e del consulente incaricato al Piano di risanamento, Michele Di Chiara, che ha dato il via alla nuova vita dell’azienda con circa 36 milioni di capitale sociale - in attesa di una successiva ricapitalizzazione - avendo provveduto all’eliminazione di tutte le perdite e disallineamenti pregressi dal 1999 per circa 69 milioni di euro.

Con il via libera all’operazione, il passo successivo sarà l’approvazione del Piano di risanamento e del fabbisogno di personale. Piano che l’assessore Catania ha avuto modo di apprezzare, suggerendo input operativi e affinamenti, tenendo conto anche delle proposte avanzate dai sindacati. Il Piano a breve, con le opportune integrazioni, passerà al vaglio della giunta comunale e, successivamente, dall’assemblea dei Soci per l’approvazione.

“Ci avviamo verso un nuovo percorso che porterà l’azienda ad essere più competitiva, grazie alla pianificazione nell’ottica del risanamento - dicono l’assessore Catania e l’amministratore unico di Amat Michele Cimino - C’è molto entusiasmo per i passi avanti che si stanno concretizzando. Oggi, c’è la necessità di offrire un servizio al passo con i tempi e a misura di cittadino e dei tanti turisti che visitano la città”.

