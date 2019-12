Ambiente a mobilità, ''zone cuscinetto'' in via sperimentale per la sicurezza di alcune scuole

Ambiente a mobilitą

Ambiente a mobilitą, ''zone cuscinetto'' in via sperimentale per la sicurezza di alcune scuole

Istituite in via sperimentale delle ''zone cuscinetto'' per la sicurezza di alcuni plessi scolastici cittadini.

Il Dirigente del Servizio Mobilità Urbana ha emanato tre distinte ordinanze per l'istituzione, in via sperimentale, di “zone cuscinetto” a servizio di un gruppo di plessi scolastici.

La prima ordinanza, che decorre a partire dal 10 dicembre prossimo, disciplina la circolazione nelle vie Tacito e Catullo a servizio del plesso scolastico “Tenente C. Onorato”. La seconda ordinanza regolamenta, a decorrere dal 17 dicembre 2019, a servizio del plesso scolastico “Nicolò Garzilli”. Infine, la terza ordinanza regolamenta la circolazione in via Alberto Rallo, nel tratto compreso tra la via Giuseppe Cimbali e la via Enrico Fileti a servizio dei plessi scolastici "Abba Alighieri", di un asilo nido comunale nonché per la presenza di un istituto di infanzia privato.

“La volontà di aumentare la sicurezza delle studentesse e degli studenti e quella di ridurre le emissioni inquinanti davanti le scuole è un'esigenza condivisa con tanti dirigenti scolastici, con cui ci siamo confrontati preventivamente.”

Lo afferma Giusto Catania, assessore all'Ambiente e alla Mobilità il quale sottolinea: “per questa ragione abbiamo elaborato un piano di intervento che coinvolgerà numerose istituzioni scolastiche. Da mesi c'è un lavoro di monitoraggio, fatto da tecnici comunale e da agenti della polizia municipale che hanno fatto sopralluoghi davanti a tutte le scuole palermitane. L'obiettivo è quello di intervenire davanti ad una ventina di plessi entro la fine del corrente anno scolastico e programmare, a partire dal settembre 2020 gli altri interventi, al fine di completare l'attività entro giugno 2022 con circa un centinaio di plessi.

Queste ordinanze nascono dall'esigenza di rispondere allo studio fatto, qualche mese fa, da Greenpeace che ha stimato che a Palermo davanti a nove istituti su dieci le concentrazioni di biossido di azoto sono spesso ampiamente al di sopra del valore individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la protezione della salute umana. I bambini palermitani quindi sarebbero esposti a una concentrazione troppo alta di agenti inquinanti e cancerogeni i cui effetti potrebbero colpire le vie respiratorie, sistema sanguigno e funzioni cardiache".

“L’Amministrazione comunale intende tutelare la popolazione scolastica delle nostre scuole dai rischi sanitari connessi all'inquinamento – dichiara il sindaco Leoluca Orlando - e siamo fiduciosi che i genitori comprendano che la tutela della salute dei bambini sia prioritaria rispetto all’insana comodità di accompagnare i figli in automobile davanti il portone della scuola.”

