musica

Amici della Musica torna al Politeama Garibaldi di Palermo: il programma dei concerti autunnali

Al Politeama Garibaldi di Palermo si vedrano alternare nomi di prestigio del panorama classico e giovanissime promesse che hanno già all'attivo importanti premi, riconoscimenti e collaborazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2021 - 16:10:56 Letto 381 volte

L’Associazione Siciliana Amici della Musica torna al Politeama Garibaldi di Palermo con una rassegna serale che comincia il 18 ottobre e si conclude con un concerto natalizio in dicembre. Tutti i concerti, con inizio alle 20.45, vedono alternarsi nomi di prestigio del panorama classico e giovanissime promesse che hanno già all’attivo importanti premi, riconoscimenti e collaborazioni.

La rassegna, la cui direzione artistica è di Donatella Sollima, si apre con The Shirvani sisters, duo violoncello e pianoforte formato dalle sorelle Leila e Sarah, musiciste ricche di talento, entrambe nate a Roma ma di origine anglo-persiana. La maggiore è Leila, classe 1992, violoncellista che si muove con rigore ma senza alcuna inibizione tra il repertorio barocco e quello contemporaneo. Recentemente Leila ha conquistato il grande pubblico raggiungendo popolarità grazie alla partecipazione alla trasmissione su Rai3 "Via dei matti n. 0”condotta da Stefano Bollani. Leila, accompagnata al pianoforte dalla sorella minore Sarah, esegue un programma che spazia da Schumann a Rachmaninov, Debussy, Rossini e De Falla.

Lunedì 25 ottobre debutta al Politeama l' Ensemble Kinari formato da Azusa Onishi al violino, Gianluca Pirisi al violoncello, Mizuho Ueyama alla viola e Flavia Salemme al pianoforte.

L'ensemble recentemente ha inciso un CD per Brilliant Classics, realizzato con un contributo dell'Associazione Siciliana Amici della Musica e interamente dedicato a musiche del compositore marsalese Eliodoro Sollima. Il programma prevede musiche di Beethoven, Malher e Sollima.

Lunedì 8 novembre il Trio Metamorphosi con Mauro Lo Guercio al violino, Francesco Pepicelli, al violoncello, Angelo Pepicelli al pianoforte, propone il primo dei quattro concerti dedicati all’integrale dei trii di Beethoven. Il concerto del Trio Metamorphosi, formato dai fratelli Pepicelli con il violinista Lo Guercio, insieme a The Shirvani Sisters rientra nel progetto Suoni di famiglia una serie di concerti in cui si esibiscono famiglie di musicisti.

Lunedì 15 novembre, fuori abbonamento, Giovanni Sollima col suo violoncello, in esclusiva per l’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta Solo, esecuzione integrale delle Suite per violoncello di Bach, divisa in due set (ore 18,30 - ore 20,45.) Due concerti separati, della durata di circa 70' ciascuno. Le suite di Bach sono alternate a brani di altri autori di diverse epoche e a composizioni dello stesso Sollima.

Martedì 30 novembre la pianista Valentina Lisitsa, per la prima volta ospite degli Amici della Musica, suona un programma interamente romantico con musiche di Rachmaninoff e Chopin. La pianista ucraina è uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni: dotata di un indiscutibile talento musicale, con i suoi quasi 30 mila followers è diventata una regina del web riscuotendo un enorme successo mediatico, col nome di “Queen of Rachmaninov”.

Lunedì 6 dicembre Roberto Prosseda, musicista raffinato e poliedrico, definito "lo Steve Jobs del pianoforte", presenta il terzo concerto dedicato al l'integrale delle sonate di Mozart.

Lunedì 13 dicembre, grazie alla collaborazione degli Amici della Musica con l'Associazione Musica con le Ali, sono protagoniste sul palco del Politeama due diciottenni, Caterina Isaia al violoncello e Rosamaria Macaluso al pianoforte. Entrambe rappresentano l'eccellenza delle nuove generazioni musicali.

Lunedì 20 dicembre, infine, il Concerto di Natale (fuori abbonamento) con il Sestetto Boccherini - Dario Militano e Teresa Lombardo violini, Clelia Lavenia e Salvatore Randazzo viole, Jascha Parisi e Sunah Choi violoncelli. Il soprano Francesca Adamo è solista nello Stabat Mater di Boccherini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!