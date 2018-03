Amici di Salvini

29/03/2018

Ieri, al Centro Congressi dell’Hotel Addaura di Palermo, si sono incontrati circa duecento tra i Presidenti dei Comitati Locali “Amici di Salvini” e Attivisti della “Lega per Salvini Premier” di Palermo e Provincia, per affrontare le problematiche relative all’organizzazione delle prossime elezioni amministrative nei comuni della Provincia di Palermo.



All’incontro è stato invitato Tony Rizzotto, Deputato Regionale leghista, che è stato messo al corrente anche della volontà dei partecipanti di continuare a creare in tutta la Provincia i Comitati Locali “Amici di Salvini”, quali strutture di aggregazione confronto e proposizione dei simpatizzanti della Lega.



L’onorevole Rizzotto, in assenza degli organi statutari previsti e in attesa del successivo tesseramento Lega per Salvini Premier, ha ritenuto condivisibile lo svolgimento di tale attività finalizzata al coinvolgimento dei singoli soggetti nel processo di crescita del movimento.



In atto, sono già molteplici i Circoli attivi tra città e Provincia, e notevole è stata la disponibilità tra i presenti ai lavori per l’apertura dei nuovi Circoli Locali “Amici di Salvini”.



Al termine dell’incontro si è deciso di dare comunicazione al leader Matteo Salvini di tutto quanto discusso e determinato dalla suddetta Assemblea.







