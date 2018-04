Plogging

Stamattina Retake Palermo ha invitato i palermitani a partecipare al primo evento Plogging nazionale che si è svolto dal “Parco della Salute” al Foro Italico in contemporanea a tutte le città Retake d’Italia.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 29/04/2018 - 01:52:28 Letto 362 volte

Anche a Palermo arriva il Plogging, una nuova disciplina del benessere fisico nata in Svizzera per ripulire la città. Stamattina Retake Palermo ha invitato i palermitani a partecipare al primo evento Plogging nazionale che si è svolto dal “Parco della Salute” al Foro Italico in contemporanea a tutte le città Retake d’Italia. La Capitale italiana della Cultura 2018, non poteva mancare all’evento che si è snodato lungo i parchi, i giardini, le ville, le strade pedonali e i marciapiedi.

Le maratone che prevedono la raccolta dei rifiuti non sono una novità assoluta. Per la prima volta, però, questo metodo eco-friendly per tenersi in forma ha un nome e una comunità di appassionati. Il termine Plogging deriva dall’unione tra “running” e “plocka upp” (“raccogliere” in svedese) ed è stato coniato circa un anno fa da un gruppo di amici che si è poi affidato a Facebook per raggiungere sempre più persone.

Un modo intelligente che ha effetti positivi sulla salute e sulla forma fisica, non costa nulla e non richiede attrezzature particolari, basta un sacchetto da riempire di lattine, cartacce che giacciono sui prati, sulle stradine o sui marciapiedi. Inoltre, i piegamenti per la raccolta, se svolti con la mentalità di chi fa fitness, assomigliano molto ai classici squat che si fanno in palestra, ideali per tonificare i glutei e i quadricipiti, ma anche per eliminare circa 290 calorie.

“Gli interventi di Retake Palermo non sono semplici interventi di pulizia, ma di risveglio del senso di cittadinanza attraverso la cura dei beni comuni. Coinvolgere i palermitani con il desiderio di rendere la nostra città più pulita e decorosa ci rende fiduciosi – dice Marco D’Amico, presidente di Retake Palermo – in questa giornata che sarà il frutto di un progetto pilota che vede coinvolto il movimento Retake con tutte le sedi presenti sul territorio nazionale dove si terranno altre giornate di Plogging. Un ottimo inizio per annunciare la collaborazione con Unicredit che nei giorni scorsi ha donato un contributo finalizzato all’acquisto di divise e di kit per la pulizia di beni comuni vandalizzati, abbandonati o in stato di degrado. Retaker può essere qualunque cittadino che ambisce a vivere in una città in cui regni la legalità, il rispetto delle regole, il senso di comunità e attivamente si dedica e favorisce il recupero degli spazi e dei beni pubblici.

“La donazione è stata finanziata con la carta di credito “UniCreditCardFlexia Classic E” che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, – spiega Unicredit – alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi in Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, la banca ha assegnato oltre un milionetrecentomila euro a 127 onlus che operano nell’isola”.

Intanto, Retake Palermo già nei giorni scorsi si è attivata per il recupero di alcune cassette postali vandalizzate e delle aiuole nella scuola elementare De Cosmi. Retake Palermo è un’associazione di volontariato (Onlus), no-profit e apartitica, costituitasi ufficialmente nell’aprile 2016, ma attiva come movimento spontaneo già dal 2013 ad opera di tanti ragazzi stanchi di rimanere inermi a vedere Palermo vandalizzata, piuttosto impegnati nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio.

Al Plogging può partecipare chiunque: bambini, adulti, amici a quattro zampe. Per info e iscrizioni retakepalermo@gmail.com

