Settimana dell'Amministrazione aperta

Anche la Biblioteca Comunale di Palermo aderisce alla ''Settimana dell'Amministrazione aperta''

A partire da oggi e sino al 16 marzo la ''Settimana dell'Amministrazione aperta'', ha l'obiettivo di promuovere la cultura e la pratica della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e nella società.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2019 - 16:25:46 Letto 361 volte

A partire da oggi e sino al 16 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica organizza a livello nazionale la “Settimana dell’Amministrazione aperta” con l’obiettivo di promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e della accountability nelle amministrazioni pubbliche e nella società e accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il Sistema Bibliotecario Cittadino di Palermo ha aderito alla Settimana con un’iniziativa che si svolgerà mercoledì 13 marzo alle ore 9,30 presso la Biblioteca Comunale, dal titolo “Biblioteche e bene comune digitale”, per illustrare i progetti di digitalizzazione (Teca digitale), i servizi on line all’utenza (app libr@rsi) e la diffusione on line del patrimonio (pubblicazione delle immagini del fondo Di Benedetto sul social network Flickr).

A fine mattina, due passeggiate culturali, offerte dalle Associazioni di guide turistiche abilitate AGT e GTA di Palermo, seguiranno - tra strade e monumenti cittadini - un percorso ideale fra le immagini storiche di Palermo tratte dal fondo Enrico Di Benedetto in possesso della Biblioteca comunale.

