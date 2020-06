Cavaliere della Repubblica

Anche la preside della scuola Falcone allo Zen tra i cavalieri nominati da Mattarella

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per la preside della scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo.

Nei loro rispettivi ruoli si sono distinti durante l'emergenza coronavirus. Adesso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto insignirli dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Si tratta di un primo gruppo di cittadini, di diverse professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente messi in luce nel servizio alla comunità in questi ultimi difficili mesi.

"I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali", si legge in un comunicato del Quirinale.

Tra loro c'è Concetta Castilletti, di Ragusa, la ricercatrice dello Spallanzani che, insieme al team dell’Istituto, primo insieme alla Francia, ha isolato il coronavirus aprendo la strada alla diagnosi e forse anche ad un vaccino. Ma della lista fa parte anche Daniela Lo Verde, preside dell'istituto "Giovanni Falcone" del quartiere Zen di Palermo, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza.

Lo dichiara il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica: “L'onorificenza del Presidente della Repubblica alla Preside Daniela Lo Verde è un riconoscimento a tutti quegli operatori della scuola che rappresentano la presenza amica e incoraggiante dello Stato in tutte le realtà abbandonate da decenni. Semplicità, spontaneità, dedizione e spirito di servizio: queste le caratteristiche che ho riscontrato nella preside nelle diverse occasioni di lavoro istituzionale che abbiamo avuto finora. Facciamo in modo che questo passo sia uno stimolo e un segnale importante per il futuro prossimo di tanti cittadini che vivono in aree degradate e che, anche grazie alle donne e agli uomini delle Istituzioni, possono costruire realtà all'altezza delle loro aspettative”.



