Anche Palermo aderisce all'iniziativa nazionale ''Alberi per il futuro''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2018 - 17:27:03 Letto 442 volte

Anche Palermo aderirà all'iniziativa nazionale "Alberi per il futuro" in programma domenica 18 novembre 2018.

"Quando l’ultimo albero sarà tagliato, l’ultimo fiume inquinato, l’ultimo pesce pescato, scoprirete che il denaro non si può mangiare". Seattle, capo tribù

Questo progetto nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano e ogni anno nuovi Comuni si aggiungono a questa iniziativa che ha come obiettivo la creazione di boschi urbani, foreste, fasce boscate, nuovi parchi e, in generale, l’aumento delle dotazioni arboree delle comunità fortemente colpite dall’inquinamento atmosferico. Dal 2015 ad oggi grazie a questa iniziativa sono stati piantati oltre 27.000 alberi in 72 comuni d’Italia. "Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento. Continuiamo a cambiare le cose, insieme", si legge sulla pagina promotrice dell'evento.

A Palermo oltre a molti cittadini hanno aderito numerose associazioni che insieme pianteranno degli alberi in uno spazio abbandonato al degrado in una zona periferica della città.

DATA E LUOGO

La data fissata è quella del 18 novembre 2018, la stessa che sarà osservata da molte altre città italiane. Lo spazio individuato dal Comune è quello di Parco Tindari, in via Tindari a Borgo Nuovo. Si trova in una zona periferica della città, spazio da anni reclamato da molti cittadini che lo vorrebbero rendere fruibile per il quartiere.

INTERVENTI

Con la collaborazione del settore Ville e Giardini del Comune di Palermo, in questi giorni sono cominciati i lavori di preparazione per la piantumazione. Dei mezzi hanno iniziato a spostare la terra e ad eliminare l’erba incolta. Nell’imminenza dell’evento, provvederanno a predisporre alcune buche adatte alla piantumazione.

TIPOLOGIA DEGLI ALBERI

Il settore Ville e Giardini del Comune di Palermo ha messo a disposizione degli esperti e per l’evento ha garantito la presenza di due giardinieri. La tipologia degli alberi sarà quella indicata dagli uffici del Comune di Palermo.

STRUMENTI

Diverse associazioni hanno comunicato che porteranno i propri strumenti di lavoro come guanti, pale, picconi, sacchi di terra. Alcuni strumenti dovrebbero essere inoltre forniti dal Comune, da aziende o da privati.

APERTO A TUTTI

L’evento è trasversale e non ha connotazione politica. Si tratta di un evento aperto alla città e a chi sta a cuore l’ambiente. Tutti sono i benvenuti.

