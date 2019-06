terapia dell'avventura

Anche Stefania Petix con i Pazienti dell'Ospedale dei Bambini a bordo della Costa Fascinosa

Nicolao e Susinno: ''Anche Stefania Petix con i Pazienti dell’Ospedale dei Bambini per un giorno di 'terapia dell'avventura' a bordo della Costa Fascinosa''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2019 - 21:11:44 Letto 363 volte

Rimarrà per loro uno dei ricordi più belli. Un gruppo di circa 25 pazienti dell’ospedale dei Bambini, alla presenza della Dott. ssa Desirée Farinella, potranno raccontare un giorno di essere stati ospiti sulla grande nave da Crociera Costa e di aver ricevuto un’accoglienza in grande stile come quella che si riserva ai personaggi pubblici e alle grandi personalità.

"Abbiamo visto i loro sorrisi brillare - dicono Antonio Nicolao Vice Presidente della Prima Circoscrizione e Marcello Susinno Consigliere Comunale – grazie a Costa Fascinosa che ha accolto la nostra proposta ed ha voluto offrire a questi ospiti “speciali” una giornata lontana dalle sofferenze e dalle preoccupazioni quotidiane. Ai pazienti, accompagnati dalla struttura sanitaria grazie ad un Pullman messo a disposizione gratuitamente da Prestia e Comandè, - continuano Nicolao e Susinno - abbiamo voluto mostrare loro una realtà fatta di luci di sfarzi, luci ma soprattutto sogni. I bambini, che regalano sorrisi a chiunque incontrano, guardano con stupore ogni particolare che in proporzioni a loro sembra grandissimo".

"Giuseppe Corso della Direzione della Costa ha pensato a tutto; di prevedere un menù dedicato e di destinare un area giochi esclusiva per questi bambini. Il mondo ha bisogno di queste sensibilità - concludono Nicolao e Susinno - e qui ne abbiamo trovata tanta; grazie anche a chi ha reso possibile la realizzazione dell’evento, dalla Capitaneria di Porto nelle persone di Vincenzo Terranova e del Dott. De Santis, alla Guardia Costiera nella persona di Roberto Isidori e la Croce Rossa e al sassofonista Giovanni, in quanto è bastato poco per rendere felice qualcuno".

