Anci, Ferrandelli eletto nel Consiglio nazionale

''Al lavoro per l'Italia delle nuove generazioni'', commenta così Fabrizio Ferrandelli.

“Ringrazio tutti coloro che ieri hanno reso possibile la mia elezione al prestigioso e ristretto Consiglio nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. È un vero privilegio per me assumere questo ruolo ed è un grande riconoscimento al mio impegno di questi anni”. Commenta così Fabrizio Ferrandelli, esponente nazionale di peso di +Europa, il risultato raggiunto ieri ad Arezzo, mi è stato ratificato questa mattina dal rieletto presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco.



“Oggi inizio la giornata condividendo con voi una bellissima notizia – ha scritto Ferrandelli sulla sua pagina Facebook - Il rieletto Presidente del consiglio nazionale di ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) Enzo Bianco ha ratificato stamane la mia elezione nel loro prestigioso e ristretto Consiglio Nazionale. L’elezione è avvenuta ieri ad Arezzo ed stata seguita da un profondo intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha richiamato noi amministratori all’impegno”.



“Sento di mettere questo ruolo al servizio di tutti – dichiara Ferrandelli - ma soprattutto, raccogliendo l’invito del presidente Antonio Decaro, per costruire un futuro migliore per tutte le bambine e tutti i bambini della nostra Nazione, di quelli che hanno avuto la fortuna di nascerci e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di arrivarci vivi!”

