Allerta meteo

Ancora allerta gialla, oggi temporali?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/05/2018 - 21:10:02 Letto 457 volte

Dopo l’allerta meteo lanciata per i due giorni scorsi, che in Sicilia non ha avuto seguito anche se nel resto d’Italia ha avuto qualche effetto, oggi 2 maggio 2018 continua l'allerta meteo gialla che la Protezione civile regionale ha diramato, spostando di qualche ora gli allarmi precedenti per condizioni avverse.

L’allerta vale per le prossime 24/36 ore. In particolare “si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche sino a burrasca forte, dai quadranti orientali, in successiva rotazione da sud-ovest”.

