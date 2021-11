meteo

Ancora maltempo in Sicilia: l'allerta rimane arancione

Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta arancione.

Pubblicata il: 10/11/2021

Ancora maltempo in Sicilia a causa di un altro ciclone mediterraneo. Previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell'isola, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche". Viene espressamente indicato "in caso di rovesci o temporali, di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo, anche in prossimità dei corsi d'acqua"

Intanto, la Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi 10 novembre con lo stato di allerta "ARANCIONE".

