di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2018 - 18:20:29 Letto 558 volte

Maltempo sulla Sicilia e quindi su Palermo. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle ore 24.00 di domani, 13 febbraio.

In particolare, "dalle prime ore di domani, martedì 13 febbraio 2018, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali".

Già oggi pomeriggio piove in gran parte dell’isola e principalmente su Palermo dove in alcune zone si sono registrati i consueti allagamenti, in particolare Via Ugo La Malfa e Mondello.

