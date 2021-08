Meteo Palermo

Ancora temperature alte e rischio incendi, a Palermo previsti 39 gradi

Per la giornata di oggi, martedì 10 agosto, nella provincia di Palermo, temperature previste fino a 39°.

La Protezione Civile, infatti, ha emesso l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, per la giornata di oggi, martedì 10 agosto, nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo nella giornata di mercoledì 11 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso).



Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" (colore rosso).

