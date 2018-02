Piazza Castelnuovo

Anello ferroviario, ecco come cambia la viabilità

Modifica della viabilità di Piazza Castelnuovo

Pubblicata il: 14/02/2018

Con l’Ordinanza n. 61 del 30 gennaio scorso è stata disposta la modifica della viabilità di Piazza Castelnuovo per permettere alla ditta incaricata la chiusura dell’anello ferroviario di Palermo, nel tratto di linea compreso tra le stazioni Palermo Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama.



Il provvedimento sarà valido fino al 31 gennaio 2019 ovvero sino all'ultimazione dei lavori se precedente tale data, da attuare come appresso indicato, con riguardo alla restituzione dell’area di via Emerico Amari

PIAZZA CASTELNUOVO

In direzione mare, nel tratto compreso tra via Paolo Paternostro, esclusa, e via R. Settimo, esclusa:

Chiusura al transito veicolare dell’ intera carreggiata.

Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 sui due lati della carreggiata, compresi i posti riservati, inclusi quelli per i motocicli nell’area interna di piazza Castelnuovo.



Il tratto antistante le vie Folengo e G. Guarino Amella diventa strada senza uscita, con obbligo di svolta a destra su quest’ ultima via.



VIA P. PATERNOSTRO

Tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e piazza Castelnuovo:

Strada senza uscita, con istituzione del doppio senso di marcia.

VIA DANTE / PIAZZA CASTELNUOVO

Tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e via della Libertà:

Istituzione del doppio senso di marcia.



Viene sospesa temporaneamente la corsia riservata in direzione mare e vietata la svolta a sinistra su via XX Settembre.

L’ impianto semaforico esistente all’incrocio tra via della Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Dante) e via Turati verrà rimodulato e configurato in due fasi – una per ciascun asse – per tenere conto delle nuove manovre consentite.

L’ impianto semaforico esistente all’incrocio tra via delle Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Paternostro) e via E. Amari funzionerà a luce lampeggiante gialla.

NELLE GIORNATE DI SABATO, FESTIVE E DOMENICALI

Il tratto di via della Libertà compreso tra l’ asse Turati – Dante e Castelnuovo – R. Settimo non verrà chiuso al transito veicolare.

NEI GIORNI FESTIVI SARA’ CONSENTITA LA SVOLTA A SINISTRA DALLA CARREGGIATA LATERALE DI MONTE DI VIA DELLA LIBERTÀ VERSO LA CARREGGIATA CENTRALE.

