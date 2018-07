morte di boris giuliano

Anniversario Boris Giuliano, domani il ricordo del vice questore rivive ne ''La stanza virtuale''

In occasione dell'anniversario del suo assassinio, la questura di Palermo ricorda Boris Giuliano ricreandone l'ambiente di lavoro. Tanti altri gli eventi in programma domani

In occasione del 39° anniversario della morte del vice questore Giorgio Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 1979, la questura di Palermo ha organizzato una rassegna di eventi in programma nella giornata di domani, destinati a rendere onore ad una figura che ha dato lustro alla polizia di Stato e continua a rappresentare un esempio di professionalità ed abnegazione anche per le giovani generazioni.

Alle ore 9 di domani sabato 21 luglio è prevista una cerimonia commemorativa, con la deposizione di una corona di alloro nel luogo dell’attentato in via Evangelista Di Blasi e la celebrazione di una messa presso la cappella della Soledad, limitrofa alla questura di Palermo. A conclusione della messa verrà formalmente aperta “La stanza virtuale”, epicentro di un evento commemorativo dedicato alla figura umana e professionale di Giuliano. Per la circostanza, all’interno del chiostro della questura, attraverso un’apposita scenografia verrà ricreato l’ambiente dell’ufficio del funzionario dove verrà collocata la sua scrivania originale e posizionata sullo sfondo, attraverso un gioco di prospettive, una sagoma in cartone a grandezza reale ottenuta da una fotografia raffigurante Boris Giuliano in compagnia del figlio bambino.

“La stanza virtuale” rimarrà aperta per l’intera giornata e quindi anche nel tardo pomeriggio quando, presso l’area esterna della questura, è previsto un ulteriore momento di ricordo attraverso la proiezione su un ledwall di un filmato di ricordo dedicato al vice questore, e tramite le testimonianze di alcuni rappresentanti del mondo della cultura palermitana che hanno avuto modo di conoscerne ed apprezzarne le straordinarie qualità umane. Sarà presente all’iniziativa il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino, che interpreterà un brano tratto da un rapporto di polizia giudiziaria redatto da Giuliano sui collegamenti tra Cosa nostra siciliana e quella americana. Quest'ultimo evento commemorativo sarà disponibile dal vivo anche su Facebook, alla pagina della questura di Palermo.

