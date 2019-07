Anniversario Paolo Borsellino

Anniversario Borsellino, tutte le manifestazioni in programma

Quattro giorni di manifestazioni in occasione del 27esimo anniversario della strage di via Mariano D'Amelio.

Pubblicata il: 15/07/2019

Si svolgeranno in quattro giorni le manifestazioni organizzate dal Movimento delle Agende Rosse e dal Centro Studi "Paolo e Rita Borsellino" in occasione del 27esimo anniversario della strage di via Mariano D'Amelio, il 19 luglio 1992 a Palermo, dove vennero uccisi il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e cinque agenti della polizia di Stato di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il programma provvisorio prevede, tra l'altro, il 17 luglio alle 20.30 nella facoltà di Giurisprudenza in via Maqueda 172 a Palermo, il convegno promosso da AntimafiaDuemila "Paolo Borsellino, strage di Stato - Sulle orme dei mandanti esterni" con Guido Lo Forte, Giuseppe Lombardo, Salvatore Borsellino, Giorgio Bongiovanni.

Giovedì 18 luglio alle 17.30 "Storie di resistenza civile al femminile" dedicato a: Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter a cura del "Centro studi Paolo e Rita Borsellino".

Alle 19 "L'acchianata" a Monte Pellegrino con partenza da via D'Amelio. Il 19 in via D'Amelio, dalle 9 alle 13, animazione, laboratori, letture per bambine e bambini a cura del "Centro studi Paolo e Rita Borsellino". Alle 14.45 "Orfani di Stato", interventi dal palco dei familiari delle vittime della strage di Via D'Amelio e dei familiari di vittime di mafia tra cui: Vincenzo Agostino, Angela Manca, Stefano Mormile, Brizio Montinaro, Rosaria Scarpulla e Francesco Vinci.

Aprono l'evento gli "Our Voice". Alle 16.58 il minuto di silenzio. Alle 17 Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, recita la poesia «Giudice Paolo» di Marilena Monti. Alle 17.30 il dibattito "Testimoni di ingiustizia" con Piera Aiello, Ignazio Cutrò, Gianfranco Franciosi. Introducono gli studenti dell'I.P.I.A. - Emanuela Loi di Sant'Antioco (CI). Alle 18 - "Verità di Stato, Verità di tutti?" Incontro con i magistrati Sebastiano Ardita, Roberto Scarpinato, Giuseppe Lombardo e l'avvocato Fabio Repici, modera Giuseppe Lo Bianco. Il giorno dopo alle 18 alla "Casa di Paolo" via della Vetriera 57 a Palermo l'incontro "Donne contro la mafia" con Piera Aiello e Fiorenza Brioni.

