Generale Dalla Chiesa

Anniversario Dalla Chiesa, Craxi: ''Mio padre non si diede mai pace per quell'agguato vigliacco''

''Mio padre nutriva una grande stima per le sue straordinarie doti investigative e per la tempra del grande uomo fedele alle istituzioni democratiche del paese'', ha detto Bobo Craxi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2022 - 10:44:03 Letto 877 volte

"Ho reso omaggio questa mattina al generale Dalla Chiesa in occasione del 40º anniversario del suo omicidio per mano della criminalità mafiosa. Un ricordo commosso del suo sacrificio e di un servitore dello Stato verso il quale i socialisti ed in particolare mio padre Bettino all’epoca Segretario del Partito nutrivano una grande stima per le sue straordinarie doti investigative e per la tempra del grande uomo fedele alle istituzioni democratiche del paese. Mio padre non si diede mai pace per quell’agguato vigliacco in cui trovó la morte anche la moglie Emanuela. È significativo che Palermo e l’intera nazione manifestino nel ricordo la gratitudine imperitura e la volontà di mantenere alta e costante l’azione di contrasto nei confronti delle devianze criminali che insidiano la convivenza civile e democratica dello Stato Italiano".

Lo dichiara Bobo Craxi a margine della cerimonia per l'anniversario dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!