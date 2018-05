strage di Capaci

Anniversario della strage di Capaci, strade chiuse e Amat deviati: ecco tutte le informazioni

Tutto pronto per domani, giorno dell'anniversario della strage di Capaci, e Palermo, come ogni anno, si prepara a ricordare le vittime con cortei, manifestazioni e attività commemorative.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2018 - 17:03:52 Letto 347 volte

Tutto pronto per domani, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, e Palermo, come ogni anno, si prepara a ricordare le vittime con cortei, manifestazioni e attività commemorative.

Due sono i cortei che partiranno rispettivamente da via D'Amelio e dall'Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, per ricongiungersi presso l'Albero Falcone di via Notarbartolo. Per le varie manifestazioni alcune linee autobus devieranno il proprio percorso. Le linee Amat interessate per la chiusura di via Notarbartolo sono: 102-103-118-704. Le linee Amat interessate per la chiusura relativa al passaggio dei cortei sono invece: 101-102-104-106-118-704-721-731-806-812.

L'azienda comunica che giorno 23 maggio 2018, oltre alla chiusura di via Notarbartolo, dalle ore 12,00 sino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento dei due cortei che partiranno rispettivamente dalla via D’Amelio alle ore 15,30, e dall’aula Bunker da via Remo Sandron alle ore 16,00, che confluiranno in via Notarbartolo sotto “l’Albero Falcone”, saranno chiuse al transito veicolare solo al momento del passaggio dei cortei altre strade come la via Duca Della Verdura e via Autonomia Siciliana. Conseguentemente le linee 102, 103, 118 e 704 per la chiusura relativa a via Notarbartolo, dalle ore 12.00 sino a cessate esigenze, modificheranno i loro percorsi nel modo appresso stabilito:

Linea 102: Proveniente da Staz. Notarbartolo – V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a dx V. Roma – P.zza G. Cesare ( Cap.di transito).Proveniente da Stazione C/le: normale percorso fino in V. Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco –V.le Lazio – sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo – a dx P.zza Boiardo (Cap.).

Linea 103 da J. Lennon: normale percorso (per la chiusura contemporanea di V. Notarbartolo e passaggio cortei). Da P.tta S. Spirito – normale percorso fino in via Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. Isidoro Carini – V. Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco –V.le Lazio – sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo – segue normale percorso.

Linea 118 – Da Parch. Basile verso Staz. Notarbartolo : normale percorso fino in V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. Isidoro Carini – V. Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo – P.zza Boiardo – segue normale percorso verso Parch. Basile.

Linea 704 da Capolinea provvisorio V. Camarina: normale percorso fino in V. Sciuti – V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. Isidoro Carini – V. Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco – P.zza Leoni– V.le del Fante – a sx V. Cassarà – P.zza Papa Giovanni Paolo II – V.le Croce Rossa – V. De Gasperi – a dx Restivo – segue normale percorso verso V. Camarina. Per l’attraversamento dei cortei in via Libertà, incrocio via Ugdulena e via Duca Della Verdura, contemporaneo alla chiusura di via Notarbartolo, le linee 101, 102, 104, 106, 118, 704, 721, 731, 806 e 812 deviano il loro percorso nel modo seguente:

Linea 101: Proveniente da Stadio – V.le Croce Rossa – a dx V. Brigata Verona – V.le Campania – inversione di marcia – a dx V. Brigata Verona – a sx V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour –a dx V. Roma – P.zza G. Cesare ( Cap.) . Proveniente da Stazione C/le: normale percorso fino in via Roma – a dx V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Leoni – V.le del Fante – a sx V. Cassarà – P.zza Papa Giovanni Paolo II – V.le Croce Rossa – V. Villa Sofia – P.tta Salerno – STADIO (Cap.)

Linea 102: Proveniente da Staz. Notarbartolo – V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a dx V. Roma – P.zza G. Cesare ( Cap.di transito) . Proveniente da Stazione C/le: normale percorso fino in via Roma – a dx V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – a sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo a dx P.zza Boiardo (Cap.).

Linea 103: da J. Lennon: normale percorso. Da P.tta S. Spirito – normale percorso fino in via Roma – a dx V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo – segue normale percorso.

Linea 104: Proveniente da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – sx V. Sciuti – V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

Linea 106: Proveniente da P.ggio Emiri: normale percorso fino in V. Dante – a dx V. Libertà – a sx V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Leoni – V.le del Fante – a sx V. Cassarà – P.zza Papa Giovanni Paolo II – segue normale percorso. Proveniente da Stadio – normale percorso fino in P.zza Leoni – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – sx V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Dante, segue normale percorso.

Linea 118 – Da Parch. Basile verso Staz. Notarbartolo : normale percorso fino in V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – sx V. Sciuti – a dx V. Notarbartolo – P.zza Boiardo – segue normale percorso verso Parch. Basile.

Linea 704 da Capolinea provvisorio V. Camarina: normale percorso fino in V. Sciuti – V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour –– P.zza XIII Vittime – V. Crispi (lato valle) – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Leoni – V.le del Fante – a sx V. Cassarà – P.zza Papa Giovanni Paolo II – V.le Croce Rossa – V. De Gasperi – a dx Restivo – segue normale percorso verso V. Camarina.

Linea 721 da P.zza Croci (Cap.) a sx V. Libertà – a sx V. Amari – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. Isidoro Carini – V. Calvi – a dx V. E. Albanese – a dx V. Piano Dell’Ucciardone – inversione di marcia sul primo varco – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – a dx V. Dei Cantieri – V. Gulì – P.zza Acquasanta inversione di marcia – V. Gulì – V. dei Cantieri – P.zza Giachery –– V. Piano Dell’Ucciardone – segue normale percorso.

Linea 731 da P.zza Vergine Maria (Cap.) normale percorso fino in – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – a dx V. Enrico Albanese – a dx V. P. Calvi – a sx V. Delle Croci – a sx V. Libertà – a sx V. Amari – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. Isidoro Carini – V. Calvi – a dx V. E. Albanese – a dx V. Piano Dell’Ucciardone – inversione di marcia sul primo varco – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – a dx V. Dei Cantieri – segue normale percorso.

Linea 806 Proveniente da P.zza Sturzo: – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Calvi – a dx V. E. Albanese – a dx V. Piano Dell’Ucciardone – inversione di marcia sul primo varco – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – P.zza G.le Cascino –V. Rabin – V. King – V. Imp. Federico – P.zza Don Bosco – V.le Lazio – a dx V.le Campania – a dx V. Brigata Verona – P.zza V. Veneto – – segue normale percorso verso Mondello. Proveniente da Mondello Torre – normale percorso fino in V.Libertà – a dx V.le Lazio – sx V. Sciuti – V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio –V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.) .

Linea 812 da P.zza Sturzo: – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Calvi – a dx V. E. Albanese – a dx V. Piano Dell’Ucciardone – inversione di marcia sul primo varco – V. Piano Dell’Ucciardone – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – segue normale percorso. Proveniente da Monte Pellegrino normale percorso fino a P.zza Giachery – segue a sx V. Piano dell’ Ucciardone – V. Crispi – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!