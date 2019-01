viabilità

Anniversario dell'uccisione del giornalista Mario Francese: come cambia la viabilità a Palermo

La Polizia Municipale informa che sabato 26 gennaio in occasione della cerimonia commemorativa del 40° anniversario dell'uccisione del giornalista Mario Francese.

La Polizia Municipale informa che sabato 26 gennaio in occasione della cerimonia commemorativa del 40° anniversario dell'uccisione del giornalista Mario Francese, saranno istituite alcune modifiche alla circolazione in viale Campania ed in piazza Cecilia, dove all’interno delteatro S. Cecilia si svolgerà l’edizione annuale del premio giornalistico intestato al giornalista ucciso dalla mafia.



In particolare:

Viale Campania, (nel tratto compreso tra i numeri civici 11 e 25 in direzione di viale Trinacria), divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di sabato 26 gennaio e comunque fino a cessate esigenze .- (O.D. 7920119)



Piazza S. Cecilia, via Cagliari, (nel tratto tra via Roma e piazza S. Cecilia), via Cantavespri, (nel tratto tra piazza Rivoluzione e piazza S. Cecilia),via piccolo Teatro S. Cecilia, (nel tratto tra. piazza S. Cecilia e piazzetta della Messinese) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 00:00 alle ore 15:00 di sabato 26 gennaio e fino cessate esigenze.- (O.D. 80/2019).

