Anniversario morte di Sebastiano Tusa, Samonà: ''Onoriamo il suo esempio, facendo della Cultura il cardine per lo sviluppo della Sicilia''

Sebastiano Tusa

Anniversario morte di Sebastiano Tusa, Samoną: ''Onoriamo il suo esempio, facendo della Cultura il cardine per lo sviluppo della Sicilia''

Il 10 marzo di 4 anni fa Sebastiano Tusa ci lasciava in quel tragico incidente aereo In Etiopia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2023 - 10:23:15 Letto 757 volte

"Il 10 marzo di 4 anni fa Sebastiano Tusa, archeologo, ideatore della Soprintendenza del Mare, poi assessore regionale dei Beni Culturali, ci lasciava in quel tragico incidente aereo In Etiopia. Il suo sorriso ci accompagna ancora oggi e ci ricorda la sua capacità di sorridere alla vita anche nei momenti di difficoltà". Lo scrive sui suoi canali social Alberto Samonà, giornalista, scrittore, già assessore regionale dei Beni culturali.

"Onoriamo il suo esempio - prosegue Samonà - ricordando sempre che il nostro patrimonio culturale non è un orpello inutile, bensì un segno distintivo della nostra identità profonda, e facendo in modo che i beni culturali e la cultura divengano il cardine di un originale e solido modello per la Sicilia per la nostra Nazione".

