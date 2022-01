Anniversario Giuseppe Di Matteo

Anniversario omicidio Giuseppe Di Matteo, Orlando: ''Ferita ancora sanguinante, ci ricorda la bestialità mafiosa''

''Il brutale assassinio di Giuseppe Di Matteo è una ferita ancora sanguinante nella storia del nostro paese perché ci ricorda la bestialità mafiosa'', ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/01/2022 - 12:10:35 Letto 450 volte

"Un omicidio che ha sconvolto tutto il paese e ha aperto gli occhi di molti, smentendo quel falso mito secondo cui 'la mafia non uccide i bambini'. Il brutale assassinio di Giuseppe Di Matteo è una ferita ancora sanguinante nella storia del nostro paese perché ci ricorda la bestialità mafiosa che non dobbiamo mai dimenticare e di come questa abbia distrutto le vite di tante altre famiglie, i cui figli sono stati uccisi dalle mafie. Non dimentichiamoli e portiamo avanti, insieme, il valore della cultura della vita".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!