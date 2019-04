167esimo Anniversario

Anniversario Polizia di Stato, Orlando: ''Gratitudine verso chi rende più vivibile la nostra città''

Il 167esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato questa mattina presso il Teatro del Sole di Acqua dei Corsari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2019 - 13:50:30 Letto 376 volte

"Siamo oggi in un meraviglioso spazio recuperato grazie all'impegno dei lavoratori della Reset e del Coime, nel cuore di Acqua dei Corsari, per esprimere gratitudine verso la Polizia di Stato per il clima di sicurezza che rende più vivibile la nostra città. Grazie al lavoro di tutti, e in primo luogo della Polizia di Stato, infatti, Palermo può vantare di essere considerata la città più sicura d'Italia. Essere qui, in un parco che l'Amministrazione ha deciso di intitolare alla memoria di Libero Grassi, è il modo migliore per rendere onore a chi ha dato la vita per la nostra comunità".



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, in occasione del 167esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che è stato celebrato questa mattina presso il Teatro del Sole di Acqua dei Corsari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!