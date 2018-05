viabilità

Anniversario strage di Capaci, ecco le vie di Palermo chiuse al traffico

Quattro le ordinanze della polizia municipale per cambiare il volto alla viabilità di Palermo in occasione delle manifestazioni. Tutte le vie coinvolte nei blocchi e nei cambi di senso di marcia

23/05/2018

Sono quattro le ordinanze della polizia municipale che cambiano il volto alla viabilità di Palermo in occasione della giornata commemorativa della strage di Capaci. Il 26esimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone vedrà una serie di blocchi stradali e cambi di senso di marcia in più zone del capoluogo siciliano.

In via Notarbartolo - nel tratto compreso tra via Libertà e via Sciuti/Terrasanta (escluse) - scatterà la chiusura al transito veicolare dalle ore 12, e sino a cessate esigenze.

Dalla polizia municipale raccomandano inoltre di rivolgere particolare attenzione ai cartelli mobili di zona rimozione che recano l’istituzione del "divieto di sosta con rimozione coatta", su entrambi i lati della strada, in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Il provvedimento scatterà in: via D'Amelio, largo La Loggia, via Autonomia Siciliana, via Giuseppe Alessi, via M. Rutelli (tra via Marchese di Villabianca e via De Amicis), via De Amicis (tra via M. Rutelli e via Ugdulena), via Ugdulena (tra le vie vie De Amicis e della Libertà), via F.P. Di Blasi (tra le vie Libertà e V. Alfieri), via V. Alfieri, via L. Pirandello, via Pipitone Federico (tra le vie Pirandello e Leopardi), via Leopardi (tra la via Pipitone Federico e la via Notarbartolo), piazza M. Boiardo via Lo Jacono (tra le vie G. Di Marzo e D. Costantino), piazzale B. Lavagnini, via P. Mattarella, piazza A. Mordini, (porzione di piazza compresa tra il prolungamento di via La Farina e via della Libertà), via Marchese Ugo, piazza L. Scalia, via C. Nigra (tra piazza Mameli e via P. Mattarella), piazza Mameli, via XX Settembre (tra piazza L. Scalia e piazza Mameli), via D. Almeyda (tra via F. Lo Jacono e via P. Mattarella), via D. Costantino (tra via P. Mattarella e via F. Lo Jacono), piazza Verdi.

Questo il percorso di uno dei cortei: partenza alle ore 15,30 da via D'Amelio, e per via A. Siciliana, via G. Alessi, via Marchese di Villabianca, via Rutelli, via E. De Amicis, via Ugdulena, via della Liberta', via F.P. Di Blasi, via V. Alfieri, via Pirandello, via Pipitone Federico, via G. Leopardi, via Notarbartolo e arrivo "Albero Falcone". Chiusura al transito veicolare al momento del passaggio dei corteo.

L'altro corteo invece partirà dall'Aula Bunker di via Remo Sandron e si snoderà per via Duca Della Verdura, via Notarbartolo con arrivo all'"Albero Falcone". Questo il percorso completo del secondo corteo: via Remo Sandron, via delle Croci (tra le vie P. Calvi e R. Sandron) via Ferro Luzzi (tra le vie R. Sandron e Duca della Verdura), via Duca della Verdura, via Frà G. Pantaleo, via E. Albanese ( tra piazza della Pace e via P. Calvi), via A. Catalano (tratto compreso tra ml. 40,00 prima l'ingresso della Caserma Lungaro e largo Traina), via E. Loi, largo C. Traina, via dell’Università (tra via Maqueda e salita Raffadali), salita Raffadali (tra vicolo Panormita e via dell' Università), vicolo Panormita, via G. D’Alessi (tra piazza Bologni e via Maqueda), via Maqueda (tra piazza Villena e via dell'Università).

Verrà chiusa al traffico anche piazza Magione. Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati e fino alla mezzanotte, anche in queste strade della zona: via Carlo Rao, via G. Filangeri (tra le vie C. Rao e Botta), via C. Botta, via Magione (tra la via Garibaldi e piazza Magione), via C. Pardi, via F. Evola (tra via Pardi e piazza dello Spasimo), piazza Due Palme, via Torre di Gotto, piazza Colonna via Gagini (tra il civico 35 e piazza S. Domenico), piazza G. Meli, via G. Meli.

Per altre manifestazioi previsti blocchi stradali anche alla Noce, in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Settembrini (esclusa) e la laterale di viale Regione Siciliana (esclusa): chiusura al transito veicolare dalle 8,30 del 23 maggio fino alle ore 12.30. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.

Divieto di sosta con rimozione per tutta la giornata anche in: piazza S. Domenico, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona (tra piazza Verdi e 100 metri della stessa), via Favara (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via Donizetti (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via Rossini (tra piazza Verdi e via Scarlatti), via G. Vaglica (tra piazza Verdi e via Sperlinga), via Cavour (tra via Maqueda e via Valenti), via Marchese di Villabianca (tratto 50 metri prima e dopo le vie Alessi e Rutelli carreggiate di monte e di mare). Stesso provvedimento per tutta la giornata di mercoledì in piazza Bellini (intera area compresi gli stalli di sosta riservati sul fronte di via Maqueda), in via Crispi (tra via E. Amari e via M. Stabile). In via Vito Schifani infine, nel tratto compreso tra viale Maria Santissima Mediatrice e via Palmerino e piazza Turba (escluse), prevista la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

