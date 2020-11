strage Nassiriya

Anniversario strage Nassiriya, Lega chiede intitolazione strada a Palermo

Oggi ricorre il XVII anniversario della strage di Nassiriya, dove persero la vita 19 italiani, sei dei quali siciliani.

12/11/2020

"Proprio oggi che ricorre il XVII anniversario della strage di Nassiriya, dove persero la vita 19 italiani, sei dei quali siciliani, ci sembra opportuno riproporre al sindaco Orlando ed al consiglio comunale di intitolare una strada ai "caduti di Nassiriya" per ricordarli tutti, lo abbiamo già fatto alcuni mesi fa lo rifacciamo adesso. Strada o spazio pubblico che a Palermo incredibilmente non esiste. Non crediamo che manchino strade da potere intitolare a chi si è sacrificato per la Patria, ma se per caso mancassero potremmo suggerire al sindaco di intitolare ai nostri caduti, carabinieri, uomini dell'esercito e civili, quel tratto di lungomare intitolato, per noi assurdamente, a Yesser Arafat. Così oltre ad onorare la memoria dei nostri uomini eviteremmo di dover sopportare di dover chiamare un pezzettino di Palermo con il nome di un uomo che fu a capo di una organizzazione terroristica". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda insieme al consigliere Alessandro Anello.

