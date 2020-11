Anniversario strage Nassiriya

Anniversario strage Nassiriya, Orlando annuncia intitolazione spazio urbano a vittime

Uno spazio urbano intitolato alle vittime di Nassiriya. Lo ha annunciato oggi il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/11/2020 - 14:05:31 Letto 383 volte

Uno spazio urbano intitolato alle vittime di Nassiriya. Lo ha annunciato oggi il sindaco Leoluca Orlando in occasione del diciassettesimo anniversario della strage dove persero la vita 28 persone, italiane e irachene, fra cui 19 cittadini italiani carabinieri, militari e civili.

"E' un atto dovuto da parte nostra e dell'intera città di Palermo - ha detto Orlando - in ricordo di quella terribile strage in cui persero la vita diciannove carabinieri, molti siciliani. Abbiamo deliberato l'atto e adesso individueremo questo spazio che dovrà essere il più degno e il più adeguato possibile per ricordare per sempre con ammirazione questi nostri militari che hanno sacrificato la vita per la pace e per il nostro Paese".

Fu lo stesso sindaco di Palermo nel 2017 a scoprire nell'atrio di Palazzo delle Aquile una lapide in memoria delle vittime civili e militari della strage di Nassiriya e ad intitolare nel 2016 uno spazio pubblico al Vice Brigadiere Domenico Intravaia, unico palermitano fra le vittime.

Ti potrebbe interessare? Anniversario strage Nassiriya, Lega chiede intitolazione strada a Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!