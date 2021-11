Antenna Rai

Antenna Rai Caltanissetta, Mancuso: ''Mi compiaccio che l'appello del presidente Miccichè sia stato accolto dal Governo regionale''

Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè favorevole al mantenimento dell'antenna Rai di Caltanissetta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2021 - 09:37:04 Letto 366 volte

“Mi compiaccio che l'appello inviato dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè al Governo regionale, in favore del mantenimento dell’antenna Rai di Caltanissetta, sia stato accolto. Le parole dell’assessore regionale ai beni culturali, Alberto Samonà, non possono che rassicurare oltre che far piacere. Stiamo parlando di una maestosa infrastruttura che unisce cultura, storia e identità. D’altronde, a seguito di quanto espresso dalla soprintendenza, insieme all'attivismo di tante associazioni disseminate sul territorio, di tanti cittadini e della politica locale, non poteva esserci epilogo migliore, in favore di un simbolo che deve continuare a essere il baluardo di un'intera comunità”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!