Aperto il primo design park contro le mafie a Palazzo Jung in occasione del 399° Festino di Santa Rosalia

Maria Falcone: ''Sarà un luogo di incontri e riflessioni aperto a tutti che restituiamo alla città''. L'apertura straordinaria proseguirà il 13 e 14 luglio dalle 10.00 alle 23.00.

Questa mattina alle 10.00 è iniziata la tre giorni di apertura straordinaria del primo design park contro le mafie che ha trovato sede nel giardino di Palazzo Jung: ad aprire il cancello è stata Maria Falcone compiendo così il primo passo verso la costituzione del Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sarà accolto nel pian terreno dello storico palazzo palermitano a pochi passi (esattamente 115) che dividono il nuovo spazio affidato alla Fondazione Falcone dal luogo di nascita del magistrato ucciso nel 1992.

Nei giorni più importanti di Palermo, quelli del Festino di Santa Rosalia, la città ritrova, in vista della prossima apertura definitiva, uno spazio sino ad ora negato nel cuore del quartiere della Kalsa: un luogo che nasce dalla intensa collaborazione tra il Comune, la Fondazione Falcone e la Città Metropolitana di Palermo che ha messo a disposizione questo spazio che si affaccia su un’area alla quale potrà dare grande impulso per la sua piena riqualificazione.

I visitatori di questa mattina hanno trovato, attorno al Ficus magnolia che impera su un lato del giardino proiettando la sua ombra sulla quasi totalità di esso, aiuole realizzate con le strutture donate da FIMI Group con fiori e piante d’ombra, un limoneto e un roseto nella parte più soleggiata, piante tropicali e le cinque Maxxi Poppy di Viabizzuno, enormi sistemi di illuminazione led da esterno a forma di tulipano rosso, vero segno distintivo del design park contro le mafie. Ad aggiungere valore alla dimensione di design park, sono le sedute Land prodotte da Plank. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’instancabile impegno dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini della sezione della Val San Martino in provincia di Bergamo che hanno collezionato decine di ore di lavoro nonostante il grande caldo di questi ultimi giorni.

«Il Parco Jung è il primo passo verso il museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simbolicamente dedicato a tutte le vittime di mafia, qui sarà un luogo di incontri e riflessioni, aperto a tutti, ai bambini, ai turisti, alle scuole e alle imprese che stanno aderendo al nostro progetto – ha dichiarato la presidente Maria Falcone –. Sono grata agli Alpini di Bergamo che sono arrivati per lavorare come volontari alla realizzazione del primo design park contro la mafia, come anche a tutti i volontari, agli insegnati, ai giovani e alla Città Metropolitana di Palermo che ha assegnato al nostro progetto questi spazi storici di Palazzo Jung. Adesso il parco dovrà vivere delle energie di tutti coloro, siciliani, turisti, istituzioni e imprenditori che nei prossimi mesi verranno a Palermo per organizzare le rassegne e gli appuntamenti culturali e sociali in questo spazio verde che restituiamo alla comunità».

Il parco resterà aperto il 13 e il 14 luglio, dalle 10.00 alle 23.00.

Fonte: Fondazione Falcone

Fonte Immagine: Giuseppe Gerbasi - Fondazione Falcone

