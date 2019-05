giornata internazionale delle api

Api a rischio: serve un contrasto forte ai mutamenti climatici per evitarne l'estinzione

Oggi 20 maggio ricorre la giornata internazionale delle api.

"Oggi 20 maggio ricorre la giornata internazionale delle api, insetti increbilmente speciali che sono vere e proprie cartine di tornasole dello stato di salute dell'ambiente. Spesso le ricordiamo solo perché producono il miele ma in realtà le api svolgono un ruolo vitale per il pianeta. La loro esistenza è fondamentale per la sicurezza alimentare e la varietà di cibi che portiamo sulle nostre tavole, perché garantiscono la biodiversità con l'impollinazione, un servizio ecosistemico essenziale e irrinunciabile. Senza le api difficilmente saremmo circondati da piante, domestiche e selvatiche, erbe e fiori che caratterizzano il paesaggio mediterraneo, quello delle aree interne e della costa, fino al verde cittadino e delle aree urbane. Il 90% delle specie di piante dipende dall’impollinazione degli insetti e oltre il 75% delle colture alimentari e del cibo dipende dall’azione di impollinazione. Ma il 37% delle api è in declino in Europa per colpa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, dei pesticidi usati, dell'agricoltura intensiva e di alcune specie aliene invasive che rappresentano le principali minacce per questi preziosissimi insetti. Save the queen! "

Così in una nota Nadia Spallitta, candidata capolista con la lista Europa Verde alle prossime elezioni europee.

"La lista Europa Verde è attenta a questa problematica: dobbiamo garantire la vita di questi indispensabili insetti attraverso un contrasto forte ai mutamenti climatici che mettono a rischio questa specie; è fondamentale che anche l'Europa assuma un ruolo primario nell'azione di contrasto ed è indispensabile pertanto la presenza ambientalista al Parlamento Europeo, in maniera che possa far valere queste azioni."

