Approccio alle cure in base al genere, a Palermo primo meeting internazionale di donne medico

Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo si confronteranno sulle differenze di genere nell'affrontare cure e salute

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2018 - 11:00:04 Letto 363 volte

I sintomi dell’infarto non sono gli stessi per donne e uomini, così come l'osteoporosi non colpisce soltanto le donne. Nelle patologie, a volte, la condizione di essere donna è come una seconda malattia: c’è una questione sociale e culturale. In occasione del 38° congresso nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico, domani 27 aprile dalle ore 8,30 avverrà a Palazzo dei Normanni un incontro tra trecento donne medico da tutto il mondo, il primo di questo tipo in Italia, per discutere l’approccio alle malattie croniche inficiato dalla differenza di genere. L’evento è patrocinato dalla Presidenza della Regione Sicilia, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Palermo. Nei due giorni successivi, 28 e 29 aprile, si svolgerà il congresso vero e proprio.

L’importanza di conoscere complicazioni, reazioni e comportamenti delle malattie in base al sesso dei pazienti, è cruciale non soltanto per i pazienti stessi ma anche per i medici che li hanno in cura. L’obiettivo dell’incontro è quello di intavolare un confronto tra specialiste al fine di perfezionare sempre di più il modus operandi medico in occasione di malattie croniche declinate al femminile. Il tutto con un particolare occhio di riguardo allo sfatare falsi miti e far crollare cliché che danneggiano la figura femminile: troppi gli episodi di violenza fisica e psicologica ai danni delle donne, troppe le pressioni subite sui luoghi di lavoro con alla base la discriminante del sesso.

Comunicazione medico-paziente, differenza di genere nei processi legati alla memoria e all’apprendimento, leadership delle donne medico, come fare fronte alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e conciliazione lavoro-famiglia, saranno alcuni dei temi trattati durante l’incontro. Che è già fonte d’orgoglio per le organizzatrici: “È un meeting unico nel suo genere, è proprio il caso di dirlo – spiega Marina Rizzo, responsabile della sezione di Palermo dell'Associazione Italiana Donne Medico – perchè diagnosi, patologia e cura differiscono in base al sesso, così come l'approccio ai pazienti. Altro nodo di fondamentale importanza è la sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esercizio della professione: in questa ottica abbiamo già cominciato a interloquire con le istituzioni e le associazioni antiviolenza locali”.

